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20.05.2021 16:28
Рубрика: Общество

Уролог Минздрава дал советы по зачатию ребенка переболевшим COVID-19

Мужчина, переболевший коронавирусом, может начать планировать зачатие ребенка только через три месяца после перенесенной болезни. Такое мнение высказал завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, передает РИА Новости.

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Что касается вакцинации, то прививка не скажется на процессе зачатия младенца. Сразу после вакцинации смело можно начинать думать о деторождении", - отметил специалист.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил включить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок.

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