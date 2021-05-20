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20.05.2021 12:43
Рубрика: Экономика

В 90% российского мороженого обнаружены нарушения качества

Текст: Татьяна Карабут

90% представленного мороженого на прилавках России не соответствует заявленному качеству, а также обязательным требованиям к потребительской информации. Такой вывод сделала организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) по результатам экспертизы более 70 наименований мороженого, сообщили в ОПИ.

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Так, в 20% продукции были найдены антибиотики. Также были выявлены такие нарушения, как наличие бактерий группы кишечной палочки, недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала и растительных жиров, заниженный по сравнению с указанным на упаковке вес.

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о масштабной и систематической практике фальсификации мороженого и введении потребителей в заблуждение", - считают в организации.

По мнению председателя ОПИ, заместителя председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения нарушений. Так, по КоАП нарушителям грозят штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции и даже приостановка деятельности.

"Объем рынка мороженого в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота", - говорит Павлов.

По его словам, ОПИ уже направила результаты мониторинга регуляторам. В обращении общественники также просят ускорить внедрение маркировки, которая может стать инструментом контроля за молочной продукцией в рознице, и распространить его на большую номенклатуру товаров.

Напомним, вчера Союз мороженщиков выступил с предложением отложить введение обязательной маркировки мороженого с 1 июня до 1 сентября, поскольку многие производители оказались не готовы для ее внедрения из-за трудностей в установке и наладке оборудования для маркировки. В Союзе считают, что введение маркировки в самый пик сезона может привести к росту цен и дефициту продукции.

В свою очередь, в Минпромторге подчеркивают, что мороженщики имели возможность тестировать механизмы маркировки с момента старта эксперимента в июле 2019 года и заблаговременно подготовиться к введению требований. В ведомстве также отмечают, что мороженое имеет длительный срок хранения, и производители уже сформировали запасы, которые могут сейчас отгружать в торговые точки. Поэтому дефицита мороженого не возникнет. При этом оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу обязательной маркировки разрешается до истечения ее срока годности.

Фото: Дина Непомнящая
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В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. Обязательной она станет с 1 июня 2021 года - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только через три года - с 1 декабря 2023 года - начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции. Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Таким образом государство намерено бороться с фальсификатом продукции.

По данным Россельхознадзора на 2020 год, более 16% молока и молочных продуктов не соответствует заявленному производителем качеству. По данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое являются контрафактными или фальсифицированными и находятся в незаконном обороте.

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