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19.05.2021 19:55
Рубрика: Экономика

Производители мороженого предложили отложить маркировку до 1 сентября

Текст: Татьяна Карабут
Союз мороженщиков России предлагает продлить период добровольной маркировки мороженого до 01 сентября 2021 года, что позволит избежать дефицита и роста цен на мороженое, сообщила "РГ" заместитель генерального директора Союза Наталья Уткина.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По ее словам, сейчас производители мороженого не готовы к маркировке "по объективным причинам". Начиная с осени 2019 года, Союз говорил о том, что маркировку для мороженого сложно реализовать, что технических решений маркировать мороженое (не снижая производительность линии) нет. При этом, по словам Уткиной, результат эксперимента к декабрю 2020 года оказался неудовлетворительным. К тому же начинать маркировку в пик сезона нельзя.

По оценке Союза, в прошлом году в России всего было продано 450 тыс. тонн мороженого. При этом на три летних месяца приходится 55-66% всех продаж. Как всегда перед началом сезона, мороженщики и в этот раз заблаговременно сделали запасы продукции. Ведь в этот период спрос превышает возможности производства мороженого в нужном ассортименте.

"Но в этом году вместо 100% загрузки линий будут проходить пуско-наладочные работы по маркировке. Поэтому запасы продукции со складов "вымоются" быстрее", - говорит Уткина.

Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) заявляли, что уже сейчас промаркировано и готово к продаже 5 млрд единиц мороженого. Однако Наталья Уткина утверждает: на данный момент промаркированное мороженое исчисляется единичными порциями, которые были выпущены в результате пуско-наладочных работ на предприятиях и при проведении тестовых выработок. Промышленные партии маркированного мороженого еще не выпускались. А 5 млрд порций - это предполагаемый объем мороженого, который вся российская индустрия произведет за год.

В Минсельхозе заявили, что запасов сыров и мороженого в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. При этом в ведомстве заверили, что продолжают работу над решением технических вопросов, связанных с маркировкой, чтобы полностью исключить риски дефицита или роста цен на мороженое и сыры.

Фото: Istock
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, что до 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть подготовиться к введению маркировки из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. По информации издания, чтобы избежать этой проблемы, в Минсельхозе предлагают сформировать запас сыров и мороженого и не штрафовать производителей в течение нескольких месяцев, пока не удастся снять все технические вопросы.

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. Обязательной она станет с 1 июня 2021 года - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только с 1 декабря 2023 года начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции. Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Таким образом государство намерено бороться с фальсификатом продукции.

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