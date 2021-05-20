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20.05.2021 00:30
Рубрика: Экономика

В аппарате бизнес-омбудсмена оценили идею создания алиментного фонда

Текст: Игорь Беспалов
Создание алиментного фонда не должно предполагать новых социальных взносов с бизнеса, уверен Антон Свириденко, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. П.А. Столыпина. Как ранее сообщала "РГ", власти обсуждают идею создания алиментного фонда, но все упирается в модель его финансирования.
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости

"Чтобы оценивать инициативу об алиментном фонде, надо понимать предлагаемые источники его наполнения, - говорит Свириденко. - За счет новых социальных взносов с бизнеса - однозначно нет. Это совершенно не будет соответствовать курсу на обеление зарплат. Правительство, наоборот, в прошлом году пошло по пути снижения страховых взносов для МСП, и правильно сделало".

Фото: iStock
Стоит ли создавать государственный алиментный фонд

Государство, по его мнению, действительно может помочь матерям, которые остались с детьми на руках без помощи со стороны нерадивых отцов. Но по другой линии.

"Прежде всего, улучшив работу Федеральной службы судебных приставов. К ней немало претензий и со стороны бизнеса. ФССП постоянно перегружена, предприниматели не могут дождаться получения денег, которые им причитаются в результате выигранных судебных споров, - отмечает Свириденко. - С другой стороны, информатизация государственной сферы в нашей стране идет семимильными шагами, налоговая служба знает и видит практически все. Вот и надо использовать это знание в борьбе с алиментщиками. Если есть какие-то формальные препятствия в духе "он безработный, дохода не имеет", значит, надо вносить изменения в законы, чтобы взыскивать алименты за счет его имущества, и так далее. Заставлять скидываться на алименты "всем миром" - это путь в тупик".

Экономика Бизнес Разводы и алименты

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