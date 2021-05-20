В аппарате бизнес-омбудсмена оценили идею создания алиментного фонда

"Чтобы оценивать инициативу об алиментном фонде, надо понимать предлагаемые источники его наполнения, - говорит Свириденко. - За счет новых социальных взносов с бизнеса - однозначно нет. Это совершенно не будет соответствовать курсу на обеление зарплат. Правительство, наоборот, в прошлом году пошло по пути снижения страховых взносов для МСП, и правильно сделало".

Государство, по его мнению, действительно может помочь матерям, которые остались с детьми на руках без помощи со стороны нерадивых отцов. Но по другой линии.

"Прежде всего, улучшив работу Федеральной службы судебных приставов. К ней немало претензий и со стороны бизнеса. ФССП постоянно перегружена, предприниматели не могут дождаться получения денег, которые им причитаются в результате выигранных судебных споров, - отмечает Свириденко. - С другой стороны, информатизация государственной сферы в нашей стране идет семимильными шагами, налоговая служба знает и видит практически все. Вот и надо использовать это знание в борьбе с алиментщиками. Если есть какие-то формальные препятствия в духе "он безработный, дохода не имеет", значит, надо вносить изменения в законы, чтобы взыскивать алименты за счет его имущества, и так далее. Заставлять скидываться на алименты "всем миром" - это путь в тупик".