В Белом доме заявили о невозможности остановить "Северный поток-2"

Готовый уже на 95 процентов проект строительства трубопровода "Северный поток-2" остановить практически невозможно. Это признала на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

"Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95 процентов. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95 процентов?" - ответила Псаки журналисту, заявившему, что власти США могли бы помешать строительству газопровода, но не делают этого.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG и конкретно против ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Как заявил глава американской дипломатии, подобное решение отвечает национальным интересам США.