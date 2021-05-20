В России могут установить пошлины на ввоз электромобилей

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести 15%-ную пошлину на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС. Об этом "РГ" сообщили в торговом блоке ЕЭК.

Сейчас в отношении электромобилей применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Решение об этом было принято в марте прошлого года. Мера изначально рассматривалась как временная и должна действовать до конца декабря 2021 года.

"Инициативные предложения сторон о продлении действия ставки в размере 0% к настоящему времени в комиссию не поступали", - заявили в ЕЭК.

В комиссии отметили, что повышение ставки не коснется ввоза электротягачей и электросамосвалов.