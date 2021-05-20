В России начались испытания препарата от рака предстательной железы

В России начались клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы. Первые результаты говорят о позитивном эффекте лекарства для пациентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, которые приводит ТАСС, препарат позволит создать в стране новый формат лечения метастатических образований, сообщает.

Ранее сообщалось, что более 50% случаев рака в России выявляется на ранних стадиях стадиях. По словам врачей, выделяются три вида три вида онкологических заболеваний, которые пока чаще всего определяются на поздних этапах. В их число вошли злокачественные новообразования глотки, рак печени и заболевания поджелудочной железы.