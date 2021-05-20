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20.05.2021 12:19
Рубрика: Общество

В России начались испытания препарата от рака предстательной железы

Текст: Василий Кошкин
В России начались клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы. Первые результаты говорят о позитивном эффекте лекарства для пациентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам министра, которые приводит ТАСС, препарат позволит создать в стране новый формат лечения метастатических образований, сообщает.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Ранее сообщалось, что более 50% случаев рака в России выявляется на ранних стадиях стадиях. По словам врачей, выделяются три вида три вида онкологических заболеваний, которые пока чаще всего определяются на поздних этапах. В их число вошли злокачественные новообразования глотки, рак печени и заболевания поджелудочной железы.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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