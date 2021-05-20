В Турции зафиксировано самое низкое число заражений COVID-19 с 1 марта

Ситуация с коронавирусом в Турции постепенно нормализуется. Согласно последнему отчету местных медиков, за последние 24 часа в стране зафиксировано менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный уровень начиная с 1 марта 2021 года.

"За последние 24 часа сделано 219 192 теста, выявлено 9 385 случаев [COVID-19]", - цитирует ТАСС турецкий минздрав.

Там добавили, что за сутки от коронавирусной инфекции скончалось 207 человек.

"Общее число умерших составляет 45 628, а инфицированных - 5,16 млн", - говорится в бюллетене.

Накануне в стране было зафиксировано 11 553 случая заражения COVID-19. После 1 марта, когда было 9 891 инфицирований, число таких случаев всегда превышало 10 тысяч в сутки, а в отдельные достигало 50-60 тысяч. Рекорд был установлен 16 апреля - 63 082 случая.