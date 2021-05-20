ВЦИОМ: Чаще всего россияне читают литературу по медицине и астрономии

Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги опроса о том, какая литература больше всего интересует российского читателя. Тематический топ возглавили издания о медицине (38 процентов), рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, подчеркнув, что на вкусах вполне могла сказаться пандемия.

- А дальше интересно. Астрономия, изучение космоса, все, что связано с внеземным пространством - 27 процентов. Я, честно говоря, думал, что будет сильно меньше, - отметил Валерий Федоров в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, интересуются опрошенные психологией и технологиями, поменьше голосов набрали книги о животных и физике (20 и 9 процентов соответственно). По словам социолога, еще некоторое время назад физика занимала бы первые строчки подобных рейтингов, но сейчас наука очень быстро развивается и становится все более сложной.

- Проблемы, которые сейчас решают физики со своими мегаустановками, довольно сложны для понимания, и непосредственные результаты их деятельности, если они вообще есть, очень слабо доносятся до людей, - подытожил эксперт.

Кстати, в конце 2020 года был представлен первый Всероссийский книжный рейтинг - он составлен на основе данных ведущих операторов продаж. Наука и психология и здесь вырвались в топ: больше всего покупали книгу Джен Синсеро "Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", на втором месте - бестселлер Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", на третьем - работа израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари "Sapiens. Краткая история человечества".