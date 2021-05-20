Вертолет Ingenuity совершит новый полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершит шестой полет над поверхностью Красной планеты и переместится на новое место. Об этом сообщается на сайте лаборатории реактивного движения NASA.

По данным американского космического ведомства, вертолет поднимется на высоту около десяти метров и переместится на 150 метров в юго-восточном направлении со скоростью, достигающей четырех метров в секунду. "Ingenuity сделает несколько снимков участка поверхности Марса, который интересует ученых, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - После этого он отлетит на 50 метров в северо-восточном направлении и совершит посадку уже в новой точке".

Точные сроки полета Ingenuity на Марсе не называются. Согласно оценкам специалистов американского космического ведомства, его общая продолжительность составит около 140 секунд. Ожидается, что в течение нескольких дней снимки, сделанные во время полета, поступят на Землю.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Его первый полет состоялся 19 апреля и продлился около 20 секунд: дрон поднялся на высоту примерно три метра. Пока он летал, марсоход передавал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом.