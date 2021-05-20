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20.05.2021 07:13
Рубрика: В мире

Вертолет Ingenuity совершит новый полет на Марсе

Фото: NASA / AP Фото: NASA / AP
Фото: NASA / AP

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершит шестой полет над поверхностью Красной планеты и переместится на новое место. Об этом сообщается на сайте лаборатории реактивного движения NASA.

НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity

По данным американского космического ведомства, вертолет поднимется на высоту около десяти метров и переместится на 150 метров в юго-восточном направлении со скоростью, достигающей четырех метров в секунду. "Ingenuity сделает несколько снимков участка поверхности Марса, который интересует ученых, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - После этого он отлетит на 50 метров в северо-восточном направлении и совершит посадку уже в новой точке".

Точные сроки полета Ingenuity на Марсе не называются. Согласно оценкам специалистов американского космического ведомства, его общая продолжительность составит около 140 секунд. Ожидается, что в течение нескольких дней снимки, сделанные во время полета, поступят на Землю.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ingenuity представляет собой миниатюрный дрон-коптер весом 1,8 килограмма. Его первый полет состоялся 19 апреля и продлился около 20 секунд: дрон поднялся на высоту примерно три метра. Пока он летал, марсоход передавал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом.

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