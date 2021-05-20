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20.05.2021 06:40
Рубрика: Общество

Врач оценил влияние коронавируса на онкологию

Текст: Михаил Русин

Специалисты считают, что коронавирус не оказывает непосредственного влияния на развитие онкологических заболеваний.

Фото: Николай Галкин/ ТАСС
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Такое мнение главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков высказал РИА Новости. При этом он уточнил, что, будучи вирусным заболеванием, коронавирус в целом влияет на организм.

"Может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять" - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее врач-онколог Григорий Кобяков назвал некоторые из неочевидных симптомов, которым не всегда уделяется должное внимание, но которые могут указывать на развитие онкозаболеваний. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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