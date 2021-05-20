Врач оценил влияние коронавируса на онкологию

Специалисты считают, что коронавирус не оказывает непосредственного влияния на развитие онкологических заболеваний.

Такое мнение главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков высказал РИА Новости. При этом он уточнил, что, будучи вирусным заболеванием, коронавирус в целом влияет на организм.

"Может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять" - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее врач-онколог Григорий Кобяков назвал некоторые из неочевидных симптомов, которым не всегда уделяется должное внимание, но которые могут указывать на развитие онкозаболеваний. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.