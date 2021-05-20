Вышел трейлер байопика про Арету Франклин "Респект"

Опубликован трейлер биографической картины о "королеве соула" Арете Франклин - ролик ленты "Респект" (Respect) размещен на YouTube-канале компании MGN.

Режиссер фильма - Лизль Томми ("Ходячие мертвецы", "Белая ворона"), главную роль исполнила лауреат премии "Оскар" Дженнифер Хадсон.

Стоит отметить, что Франклин, скончавшаяся в 2018 году от рака, до последнего принимала участие в работе над картиной, а выбор Хадсон одобрила лично.

На основе сюжета Кэлли Кхури ("Тельма и Луиза") сценарий написала Трейси Скотт Уилсон ("Фосси/Вердон", "Американцы").

В остальных ролях: Марлон Уайанс, Форест Уитакер, Марк Мэрон, Одра МакДональд, Сейкон Сенгблох, Титус Берджесс и Мэри Джей Блайдж.

Изначально премьера проекта анонсировалась на декабрь прошлого года, но пандемия внесла коррективы. В итоге, после череды переносов, в России зрители увидят ленту 14 октября.