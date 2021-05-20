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Вышел трейлер байопика про Арету Франклин "Респект"

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    20.05.2021, 16:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован трейлер биографической картины о "королеве соула" Арете Франклин - ролик ленты "Респект" (Respect) размещен на YouTube-канале компании MGN.

Фото: youtube.com/ Hulu
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Режиссер фильма - Лизль Томми ("Ходячие мертвецы", "Белая ворона"), главную роль исполнила лауреат премии "Оскар" Дженнифер Хадсон.

Стоит отметить, что Франклин, скончавшаяся в 2018 году от рака, до последнего принимала участие в работе над картиной, а выбор Хадсон одобрила лично.

На основе сюжета Кэлли Кхури ("Тельма и Луиза") сценарий написала Трейси Скотт Уилсон ("Фосси/Вердон", "Американцы").

В остальных ролях: Марлон Уайанс, Форест Уитакер, Марк Мэрон, Одра МакДональд, Сейкон Сенгблох, Титус Берджесс и Мэри Джей Блайдж.

Изначально премьера проекта анонсировалась на декабрь прошлого года, но пандемия внесла коррективы. В итоге, после череды переносов, в России зрители увидят ленту 14 октября.

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