Захарова прокомментировала поздравление Зеленского с днем вышиванки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook прокомментировала поздравление украинского президента Владимира Зеленского с днем вышиванки, который отмечается на Украине 20 мая. Напомним, на соответствующем фото в своих соцсетях Зеленский вместо вышиванки надел косоворотку.

"Всё смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке бесценно", - написала Захарова.

Напомним, что косоворотка считается элементом русской народной одежды и отличается вырезом сбоку, в то время как у вышиванки он посередине.