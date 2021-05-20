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20.05.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Зампред Банка России рассказал о дизайне новых банкнот

Текст: Игорь Зубков
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Фото: iStock
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"Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их, - ответил он на вопрос о схожести с евро. - Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами".

По цветовому решению новая банкнота в целом будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов, следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Как ранее сообщал Банк России, на лицевой стороне новой 100-рублевой банкноты будут расположенные на Красной площади объекты, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Банк России пока не раскрывает, какие объекты будут на обороте банкноты.

Полностью интервью с заместителем председателя Банка России Михаилом Алексеевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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