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20.05.2021 14:40
Рубрика: Власть

Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ходе интернет-форума "РИФ 2021" сообщил ряд подробностей о готовящемся к рассмотрению законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний. Так, кроме открытия филиалов в РФ, им необходимо будет открыть личный кабинет на цифровой платформе Роскомнадзора.

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Законопроект о "приземлении" иностранных IT-компаний планируется принять в ближайший месяц - до конца весенней сессии Госдумы. Под действие нового закона должны будут попасть интернет-ресурсы с ежедневной российской аудиторией в более 0,5 млн пользователей.

Как уточнил Хинштейн, для полноценной работы в России каждой компании придется открыть представительство в РФ и создать личный кабинет на сайте профильного ведомства. Таким образом пойдет общение между государством и компанией.

"Эти требования может выполнить любой, - подчеркнул депутат. - Мы не предъявляем невыполнимые требования. Они очень просты и логичны".

При этом требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта в связи со сложностью реализации.

Нарушение норм закона может повлечь:

- запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом;

- запрет на проведение платежей в адрес компании;

- запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Госдума выслушает предложения IT-компаний на тему нового законопроекта о регулировании их деятельности (в том числе об открытии филиалов в РФ). Однако решение законодатели будут принимать в первую очередь исходя из интересов страны.

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