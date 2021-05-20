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20.05.2021 15:54
Рубрика: В мире

Зеленский отчитался за два года правления

Текст: Петр Лихоманов
Президент Украины Владимир Зеленский провел третью по счету большую пресс-конференцию, посвященную двум годам пребывания в должности. Он снова много обещал, избегал ответов на конкретные вопросы, а там, где заканчивались лозунги и домашние заготовки, начинал путаться и запинаться.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общение Зеленского с журналистами проходило в одном из ангаров авиазавода "Антонов", на фоне самого большого самолета в мире "Мрия" (Ан-225, "Мечта"), что должно было символизировать мощь и технологичность Украины, а также ее устремленность к мечте - что и прозвучало во вступительном слове Зеленского. Заметим, что делать национальный фетиш из созданного в СССР самолета начал еще Порошенко, и последователь принял его без стеснений. Другое дело, что истинный символизм в том, что тридцатилетняя "Мечта" поднимается в небо крайне редко, ее содержание приносит только убытки, а сам "Антонов" за последние пять лет не выпустил ни одного, даже самого маленького в мире, самолета.

Фото: Иван Николаев / ТАСС
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Первый час пресс-конференции, соответственно, был посвящен мечтам, а также сведению счетов с конкурентами. Предварял общение ролик с планами на празднование 30-летния независимости, центральным событием которого должна стать так называемая "крымская платформа" - очередная антироссийская провокация, с которой как с писаной торбой носится офис Зеленского.

К домашним заготовкам следует отнести недобрые слова в адрес лидера оппозиции Виктора Медведчука, а также черную метку мэру Киева Виталию Кличко, который, по словам Зеленского, "крадет из бюджета", и поэтому он хочет его снять. На прямой вопрос, будут ли санкции, сравнимые с теми, что применены к Медведчуку, против известных олигархов - например Рината Ахметова, Зеленский отвечать фактически отказался. Немалое оживление вызвала его импровизация с ответом на вопрос о расследовании убийства Павла Шеремета. Оказалось, что Зеленский находится в переписке с одной из подозреваемых, он даже продемонстрировал примеры их общения журналистам на своем смартфоне. То, что в другой стране могло обернуться грандиозным политическим скандалом, на Украине послужило подтверждением осведомленности президента в резонансном уголовном деле. Зеленский также пообещал поставить вопрос о служебном соответствии главы МВД Авакова, если выдвинутые против подозреваемых националистов обвинения отвергнет суд.

В международной политике Зеленского больше всего печалит отдаление Парижа и Берлина от Киева. "Я чувствуют их поддержку, но считаю, что они должны поддерживать сильнее. Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России", - признался лидер "молодой европейской демократии". Он также пообещал провести некий всеукраинский референдум по Донбассу, но когда и с какими вопросами, не уточнил. Вероятно, это тоже была импровизация.

Образцом же косноязычия стал пространный ответ на вопрос, почему ему так и не удалось стать приговором Петру Порошенко, как когда-то обещал на стадионе. Отбросив президентские запинки и гримасы, присутствующие смогли понять, что предшественника покарает "карма". Сам Зеленский, ставший улучшенной версией предшественника, на втором году правления о карме, очевидно, еще не думает.

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