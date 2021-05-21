Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной

Большая часть строящейся трассы между Казанью и Екатеринбургом, которая станет продолжением высокоскоростной дороги из Москвы, будет бесплатной для автомобилистов. Об этом журналистам сообщил глава ГК "Автодор" Вячеслав Путешенко в ходе визита на площадку восстановления леса, вырубленного при строительстве трассы, в Ногинском районе Московской области.

"Частично новая трасса пройдет по существующей М-7, которая находится в очень хорошем состоянии - там есть четыре полосы, пересечения на разных уровнях, - сказал Вячеслав Петушенко. - Мы реализуем эту программу вместе с Федеральным дорожным агентством. Платных участка там будет два: реконструируемый обход Нижнекамска и 288 км нового строительства от Дюртюлей до Ачита".

Общая длина отрезка от Казани до Екатеринбурга составит 800 км. На его строительство потребуется от 50 до 130 млрд рублей, которые будут выделены из Фонда национального благосостояния. Точную сумму глава "Автодора" обещал назвать через две недели, после завершения трассировки будущей дороги. После ее введения в эксплуатацию в 2024 году время в пути между Казанью и Екатеринбургом сократится с 14 до 7 часов. Тариф за проезд по платным участкам будет варьироваться для легковой машины в пределах от 2,5 до 4 рублей за километр, грузовики заплатят в четыре раза больше.