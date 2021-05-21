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21.05.2021 18:09
Рубрика: Экономика

Банк России решил ужесточить регулирование ипотеки с 1 августа

Текст: Игорь Зубков
Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%), предоставленным с 1 августа 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечает Банк России, на рынке новостроек банки увеличили долю кредитов с низким первым взносом (менее 20%) с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021 года, что отчасти связано с мягкими условиями льготных госпрограмм. На вторичном рынке этот показатель выросл лишь с 30 до 33%.

Фото: Александр Корольков
Какими будут новые российские банкноты

Как ранее заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки и снижение качества ипотечных кредитов. "В прошлом году в целом цены на жилье выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается, - сказала Набиуллина. - Нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг".

Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.

Повышение надбавок к коэффициентам риска означает, что в целом банки будут или чаще отказывать закредитованным гражданам в кредите, или предлагать более высокие ставки более высокие ставки по ипотеке с первым взносом менее 20%. Как отмечает Банк России, уровень обеспеченности кредита залогом ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилье, кроме того, первоначальный взнос коррелирует с частотой дефолтов по кредитам и характеризует платежеспособность заемщика.

По данным за I квартал 2021 года, цены на квартиры в новостройках выросли на 17,6%.

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