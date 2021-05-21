Более 170 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России"

"За четыре сезона у нас в общей сложности зарегистрировалось уже более 800 тысяч человек, 830 тысяч человек", - заявил он.

Больше всего заявок поступило по трекам "Бизнес и промышленность" - 57 тысяч, "Государственное управление" - 37 тысяч, "Информационные технологии" - 16 тысяч.

Кириенко также добавил, что прием заявок закончился на все треки, кроме трека "Международный". По его словам, в этом сезоне граждане 127 государств также принимают участие в проекте. В большинстве своем это этнические русские, проживающие в странах постсоветского пространства, но в десятке лидеров по количество зарубежных заявок есть также Германия. Кроме того, по словам Кириенко, на конкурс также подают заявки иностранцы - например, в проекте принимает участие итальянский учитель, который преподает русский язык и хотел бы России развивать культурные проекты.

Кириенко напомнил, что зарубежные финалисты конкурса получат вид на жительство, а победители - ускоренное гражданство.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект образовательной платформы "Россия - страна возможностей". Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. По словам Кириенко, хотя конкурс изначально не предполагал кадровых назначений в качестве награды за победу, но в итоге за три года из 319 победителей - 300 человек получили продвижения по службе и новые назначения.