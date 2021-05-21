ЦБ отозвал лицензию у "Краснодарского краевого расчетного центра"

Банк России приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Краснодарский краевой расчетный центр". Информация размещена на сайте регулятора.

Сообщается, что организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе РФ. Отметим, что НКО "Краснодарский краевой расчетный центр" не является участником системы страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, обязывающий банки объяснять заемщику причину отказа в предоставлении отсрочки по ипотечному кредиту. По действующему законодательству, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в финансовое учреждение с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого срока выплаты могут быть уменьшены или приостановлены. Льгота предоставляется при одновременном соблюдении нескольких условий, в том числе - падении доходов более чем на 30%.