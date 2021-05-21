В Москве выступит один из лучших пианистов современности Даниэль Баренбойм, "ария с колокольчиками" прозвучит в исполнении Сабин Девьель, ансамбль Il Giardino Armonico продемонстрирует умение извлекать энергию из затертых нот, а Жан-Батист Робин превратит орган в оркестр.

Кто играет: Даниэль Баренбойм.

Что играет: Л. ван Бетховен - сонаты №№ 30, 31, 32.

Почему идти: Один из самых востребованных современных музыкантов, многократный обладатель премии "Грэмми" Даниэль Баренбойм исполнит в Москве три последние сонаты Бетховена. Чувствующий тончайшие оттенки музыкальной палитры венского классика Баренбойм не упустит ни одной краски, ни одной эмоции, пропуская образы фортепианных сонат через свое оркестровое воображение (маэстро также известен как дирижер). Концерт посвящен памяти пианиста Дмитрия Башкирова и пройдет под эгидой Фонда "Музыкальный Олимп"

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 26 мая; 3 000 - 15 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Роберт Туои), Академический Большой хор "Мастера хорового пения", солисты Сабин Девьель, Сирилл Дюбуа, Миклош Себестьен, Борис Дьяков, Павел Гогадзе, Юлия Мазурова, Маргарита Калинина, Юлия Засимова, Инна Деменкова.

Что играет: Л. Делиб - "Лакме" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Несмотря на прекрасные мелодии и захватывающий сюжет, опера Делиба "Лакме" дается за пределами Франции нечасто. Как правило, специально для того или иного знаменитого сопрано. Так будет и на этот раз: заглавную партию в Москве споет Сабин Девьель - обладательница тембра исключительной красоты и самая востребованная сегодня исполнительница роли Лакме. За пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра встанет многоопытный дирижер Оперного театра Лиможа Роберт Туои. Будем надеяться, что знаменитая "ария с колокольчиками", щедро украшенная колоратурными пассажами, прозвучит в наилучшем исполнении и тонком оркестровом обрамлении.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 30 мая; 3 500 - 7 000 руб.

Фото: В. Барановский

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Что играет: А. Брукнер - Симфония №8.

Почему идти: Проникнутая романтическим пафосом Симфония №8 Брукнера рисует извечный конфликт между жестоким миром и затерянной в нем одинокой личностью. Трагедия неравной борьбы, простодушие и героизм, накал эмоций и глубокая философичность - передать эти эмоции в полной мере немногим под силу. Симфонический оркестр Мариинского театра в числе этих немногих; от гергиевских интерпретаций Брукнера буквально "бьет током".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 23 мая (начало в 15.00); 1 000 - 6 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Ансамбль Il Giardino Armonico (дирижер и солист Джованни Антонини), солист Ави Авиталь.

Что играет: И.С.Бах - Концерт для двух клавиров с оркестром до минор, Концерт для клавира с оркестром ре минор, И.Гуммель - Концерт для мандолины с оркестром соль мажор, Й.Гайдн - Симфония № 43 ("Меркурий").

Почему идти: Итальянский ансамбль Il Giardino Armonico уже четвертое десятилетие задает новые стандарты исполнения барочной музыки - без лишних сантиментов, но всегда с адреналином. Эти миланцы изначально тяготели к яркому и броскому репертуару. Перелицованные под солирующую мандолину клавирные концерты Баха, раритетный опус Гуммеля и удивительно "земной" "Меркурий" Гайдна - именно из таких. А как Il Giardino Armonico умудряется при полном отсутствии внешних эффектов извлекать из затертых нот безудержную энергию, мы увидим на концерте в зале им. Чайковского.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 мая; 2 000 - 5 000 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, солист Андрей Гугнин.

Что играет: В. А. Моцарт - Увертюра к опере "Свадьба Фигаро", Концерт № 25 для фортепиано с оркестром, А. Дворжак - Серенада для струнных ми мажор, И. Штраус - Увертюра к оперетте "Летучая мышь".

Почему идти: Столь же великолепная, как и сама опера, увертюра к "Свадьбе Фигаро" Моцарта, его же проникновенный Фортепианный концерт № 25, темпераментная Серенада для струнных Дворжака и проникнутая заразительным весельем увертюра к "Летучей мыши" Штрауса - четыре шедевра в одной программе. Тот самый случай, когда концерт классической музыки не оставит равнодушным опытного меломана и неофита, впервые переступившего порог Большого зала Консерватории.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 27 мая (начало в 19.00 и 21.30); 500 - 4 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье

Кто играет: Жан-Батист Робин.

Что играет: Ж.-Б. Люлли - Ж.-Б. Робин - Марш для турецкой церемонии и пять вариаций из комедии-балета "Мещанин во дворянстве", И.С. Бах - Прелюдия и фуга соль мажор, Н. Гриньи - Recit de tierce en taille, Ф. Лист - Прелюдия и фуга для органа на тему B-A-C-H, И. Альбенис - Астурия из Испанской сюиты, Ж.А. Алан - Литании, Ж.Б. Робин - Le chant du Ténéré, С. Франк - Кантабиле для органа си мажор, Ш.-М.Видор - Allegro из Органной симфонии, К. Дебюсси - "Лунный свет" из Бергамасской сюиты, Л. Вьерн - Токката си-бемоль минор, М. Дюпре - Эскиз для органа №2.

Почему идти: Органист Королевской капеллы Версаля Жан-Батист Робин дебютирует в Концертном зале "Зарядье" с небанальной программой: имена некоторых композиторов даже просвещенная московская публика слышит впервые. Тем интереснее будет открыть для себя сочинения большого мастера органной полифонии Н. Гриньи (его высоко ценил сам Бах), автора самых настоящих симфоний для органа Ш.-М.Видора, блестящего органиста-импровизатора Л. Вьерна и, наконец, М. Дюпре, которого называли "Паганини органа". Что касается самого исполнителя, то, как сообщает American Record Guide, "орган Робина - это целый оркестр, богатый миллионом красок и оттенков".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 24 мая; 700 - 2 000 руб.

Фото: Органные вечера в Кусково

Кто играет: Барочная капелла "Золотой Век", солисты Мария Успенская, Любовь Шаромова.

Что играет: И. С. Бах - Токката и фуга ре минор, Трио-соната для двух скрипок и бассо континуо ре минор, Соната для виолы да гамба и клавесина, Концерт для органа, струнных и бассо континуо ре минор, И.К. Бах - Пассакалия Mein Freund ist Mein, Г.Ф. Гендель - Концерт соль минор для органа струнных и бассо континуо, Д. Бортнянский - Соната до мажор для клавесина.

Почему идти: Одно из самых интересных событий московского лета - фестиваль "Органные вечера в Кусково" - после вынужденного перерыва снова приглашает всех поклонников "короля инструментов". В этом сезоне их ожидает 26 программ - русская и европейская классики, этника и средневековая музыка, джаз и сочинения наших современников. Среди участников фестиваля - органисты Елена Привалова, Евгения Лисицына, Алексей Шевченко, Лада Лабзина и Анна Ветлугина, органист и виолончелист Александр Князев, альтист Сергей Полтавский, солистка Большого театра Екатерина Щербаченко и другие. А откроет "Органные вечера в Кусково" барочная капелла "Золотой век"; в ее исполнении Бах, Гендель и Бортнянский прозвучат в усадьбе графов Шереметевых особенно органично.

Где, когда, сколько: Усадьбе графов Шереметевых в Кусково; 29 мая; 500 - 1 500 руб.