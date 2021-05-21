Делегации Египта в Палестине и Израиле проконтролируют соблюдение перемирия

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе, которое должно вступить в силу с 02:00 мск 21 мая. Такую информацию распространило египетское государственное телевидение.

В секторе Газа между Израилем и палестинскими фракциями при поддержке Египта было достигнуто взаимное и одновременное соглашение о прекращении огня. Телеканал уточняет, что Каир направит свои делегации по вопросам безопасности в Тель-Авив и на палестинские территории для мониторинга процедуры реализации договоренностей, а также для согласования последующих мер, которые позволят поддерживать постоянную стабильность в регионе, пишет ТАСС.

Напомним, в четверг в Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта в Газе. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира. Однако, по данным арабских СМИ, в последние часы до вступления в силу режима прекращения огня, продолжается интенсивный обмен ракетными ударами.

Палестино-израильский конфликт обострился с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Число погибших в Газе палестинцев достигло 232, еще 1,9 тысячи получили ранения. Всего жертвами авиаударов на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.