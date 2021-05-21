Эксперт назвал признаки подключения к домашнему Wi-Fi соседей

Эксперт рассказал, как понять, что к вашему домашнему Wi-Fi подключились соседи. Для начала необходимо проверить количество подключенных устройств в системном меню роутера, пояснил специалист по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

"Если устройств, подключенных к сети, больше, чем вы регистрировали, то к вашему Wi-Fi получили доступ соседи или злоумышленники, - цитирует эксперта РИА Новости. - Еще один сигнал подключения к интернету - снижение скорости соединения. Но в этом случае надо убедиться, что данная проблема не вызвана неполадками на сервере провайдера".

Эксперт советует не экономить на покупке роутера, а также рекомендует создавать "белые списки". Эта функция позволяет выбирать устройства, которым будет разрешен доступ в интернет. Дополнительной защитой станет также использование более надежного протокола безопасности - с шифрованием WPA2. Так как разработчики периодически исправляют те или иные уязвимости, то необходимо регулярно обновлять программное обеспечение роутера, акцентировал эксперт.