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21.05.2021 03:54
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал признаки подключения к домашнему Wi-Fi соседей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт рассказал, как понять, что к вашему домашнему Wi-Fi подключились соседи. Для начала необходимо проверить количество подключенных устройств в системном меню роутера, пояснил специалист по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Фото: iStock
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"Если устройств, подключенных к сети, больше, чем вы регистрировали, то к вашему Wi-Fi получили доступ соседи или злоумышленники, - цитирует эксперта РИА Новости. - Еще один сигнал подключения к интернету - снижение скорости соединения. Но в этом случае надо убедиться, что данная проблема не вызвана неполадками на сервере провайдера".

Эксперт советует не экономить на покупке роутера, а также рекомендует создавать "белые списки". Эта функция позволяет выбирать устройства, которым будет разрешен доступ в интернет. Дополнительной защитой станет также использование более надежного протокола безопасности - с шифрованием WPA2. Так как разработчики периодически исправляют те или иные уязвимости, то необходимо регулярно обновлять программное обеспечение роутера, акцентировал эксперт.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского

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