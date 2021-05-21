Эксперты вычислили график работы телефонных мошенников в России

Работа телефонных мошенников в России мало чем отличается от сотрудников кол-центров. Эксперты компании Bi.Zone определили, что у преступников есть обеденные перерывы и праздники.

"Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время", - заявил агентству "Прайм" директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

По его словам, в день фиксируется от шести до десяти тысяч звонков с попытками обмана россиян. В выходные их активность резко падает: до пары тысяч по субботам и нескольких сотен - по воскресеньям. По времени суток также выделяются этапы особой активности преступников: 11:30-14:00 и 15:30-18:00. Промежуток, по всей видимости, объясняется обеденным перерывом, отмечает эксперт.

По данным Bi.Zone, у мошенников даже есть праздничные дни. Так, в майские праздники количество мошенничеств сократилось в десятки раз, однако в промежуточные нерабочие дни число звонков увеличилось до четырех тысяч ежедневно.

Ранее стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мышеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.