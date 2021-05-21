В России появился новый ресурс для борьбы с мошенниками

С сегодняшнего дня в России запускается проект "Мошеловка" - платформа для борьбы с мошенничеством.

С помощью сервиса жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в приложении МВД для смартфонов до конца этого года появится сервис "Антимошенник". Он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, который ранее уже попадал в базу данных оперативного ведомства. Для удобства разработчики обещают сделать и "Белый список" - помещенные туда контакты смогут избежать блокировки.