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Рубрика: В мире

Генсек ООН призвал Израиль и группировки в секторе Газа соблюдать перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/MAXIM SHEMETOV Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/MAXIM SHEMETOV
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP/MAXIM SHEMETOV

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал договоренность о прекращении огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками. "После 11 дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем", - отметил он, призвав все стороны соблюдать договоренность.

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Гутерриш отметил, что считает крайне важным иметь надежную программу предоставления гуманитарной помощи и восстановления Газы. "Я также считаю, что очень важно оживить, перезапустить мирный процесс с тем, чтобы достичь решения о сосуществовании двух государств", цитирует Гутерриша ТАСС.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 мск. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта. Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. За это время по территории еврейского государства было выпущено свыше четырех тысяч снарядов, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа погибли 232 человека, в Израиле - не менее 12.

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