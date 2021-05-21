Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу 21 мая с 02:00 часов по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. 20 мая военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Египта распорядился направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе. Представители Каира по вопросам безопасности будут наблюдать за тем, как реализуются достигнутые договоренности. Еще одна задача делегаций - согласование мер, которые позволят поддерживать постоянную стабильность в регионе.

Палестино-израильский конфликт обострился с десятого мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Число погибших в Газе палестинцев достигло 232, еще 1,9 тысячи получили ранения. Всего жертвами авиаударов на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.