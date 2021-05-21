Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры"

Поставки вакцин, медикаментов, средств диагностики и других товаров первой необходимости должны проходить по "зеленым коридорам", на них не должны распространяться действия санкций. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на Глобальном саммите по здравоохранению, передает РИА Новости.

"Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении "зеленых коридоров" в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин", - сказала Татьяна Голикова.

Всеобщий доступ к услугам здравоохранения, вакцинам, медикаментам и средствам диагностики становится все более актуальным, считает вице-премьер.

Также Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже поставляют в 35 стран мира, а в 70 государствах завершена процедура регистрации препарата.