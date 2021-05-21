Илон Маск: МКС важна, но нужно двигаться на Луну и Марс

Американский изобретатель и миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне "Новое знание".

- Это замечательно, что мы налаживаем контакты, и у нас будет больше коммуникаций между Америкой и Россией, - заявил Илон Маск. - Приятно видеть столько энергии в России, - добавил он. - Здесь очень много таланта, энергии в России. В России очень творческая история технологий. Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза в ракетных науках. Я считаю, что эта энергия сохранится в России в будущем.

Маск призвал людей бороться за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое, и быть оптимистичными.

- Есть такое правило: Лучше быть оптимистом и быть неправым, чем быть пессимистом и оказаться правым.

Он также рассказал, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса. При этом он процитировал русского ученого Константина Циолковского: "Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели", сообщает РИА Новости.

Также миллиардер поделился своим видением о том, как будет жить человечество через 50 лет. По его мнению, нас ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.

Напомним, просветительский марафон "Новое знание" проходит в восьми городах. Онлайн-трансляцию посмотрели уже пять миллионо человек.