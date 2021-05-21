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21.05.2021 12:14
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск рассказал россиянам, каким будет транспорт будущего

Текст: Константин Руссов
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Одним из главных спикеров на российском марафоне "Новое знание", безусловно, стал Илон Маск, который рассказал, что будет с машинами и другими средствами передвижения, на его взгляд, в будущем.

Фото: AP Photo / David Zalubowski
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По словам главы Tesla, весь транспорт будет электрическим, и в этом не должно быть никаких сомнений: корабли, автомобили, мотоциклы, поезда, самолёты - все будут работать на электротяге. Единственным исключением станут ракеты, которые не смогут отказаться от жидкого топлива.

В процессе глобальной электрификации транспорта, по мнению Маска, последними на электричество перейдут самолёты, так как необходимо время для разработки адаптации подходящих батарей.

Также Илон Маск выразил уверенность, что автопилот будет установлен на всех автомобилях.

Ранее "РГ" рассказывала, что глава Tesla в рамках марафона "Новое знание" сделал заявление о приходе Tesla в Россию и другие страны СНГ. Также он не исключил постройку завода на территории РФ.

#Tesla