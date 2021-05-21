Илон Маск рассказал россиянам, каким будет транспорт будущего

Одним из главных спикеров на российском марафоне "Новое знание", безусловно, стал Илон Маск, который рассказал, что будет с машинами и другими средствами передвижения, на его взгляд, в будущем.

По словам главы Tesla, весь транспорт будет электрическим, и в этом не должно быть никаких сомнений: корабли, автомобили, мотоциклы, поезда, самолёты - все будут работать на электротяге. Единственным исключением станут ракеты, которые не смогут отказаться от жидкого топлива.

В процессе глобальной электрификации транспорта, по мнению Маска, последними на электричество перейдут самолёты, так как необходимо время для разработки адаптации подходящих батарей.

Также Илон Маск выразил уверенность, что автопилот будет установлен на всех автомобилях.

Ранее "РГ" рассказывала, что глава Tesla в рамках марафона "Новое знание" сделал заявление о приходе Tesla в Россию и другие страны СНГ. Также он не исключил постройку завода на территории РФ.