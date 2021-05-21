Китайский марсоход прислал на Землю с Марса первые снимки и видео

Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю видео и фотографии, сделанные на Красной планете. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

На фото видны солнечные панели, антенна и прочее оборудование. Марсоход должен покинуть место приземления и приступить к обследованию Красной планеты, пишет ТАСС.

Напомним, 15 мая первый китайский аппарат "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхность Марса в районе равнины Утопия. Он доставил на планету марсоход "Чжужун", который займется исследованием грунта, ионосферы и климата. Аппарат будет работать в течение 92 земных суток.

Специалисты надеются изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты. При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.