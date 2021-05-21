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21.05.2021 17:03
Рубрика: Власть

Лавров: Прибалты и США ведут себя как дворовые хулиганы

Текст: Юрий Чернов
Поведение стран Прибалтики и США в отношении России напоминает поведение дворовых хулиганов. Такое сравнение сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшнего выступления на марафоне "Новое знание".

Отвечая на вопрос из зала о том, что западные партнеры воспринимают миролюбивую риторику России как слабость, Сергей Лавров привел в пример поведение стран Запада и Прибалтики в отношении вопроса расширения НАТО на Восток. Он отметил, что Москва регулярно задавалась вопросом у западных коллег, с какой целью к НАТО присоединяются балтийские государства, граничащие с Россией. На это, пояснил Лавров, отвечали, что у прибалтов якобы после оккупации выработались фобии, "и вообще их угнетали".

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"Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время. В общем, они затащили их в НАТО и нам сказали - вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно. Ничего подобного", - заметил Сергей Лавров. При этом сейчас, подчеркнул министр, прибалтийскиая тройка, находятся в авангарде русофобского меньшинства и в НАТО и в Евросоюзе, и на постоянной основе добивается "все новых наказаний для Российской Федерации". Лавров добавил, что прибалты, при всем при этом, еще и надеются на то, что американцы будут их покрывать.

"Вот у меня есть другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки - кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него такие рыбы, попутчицы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек, или пятнадцать копеек", тогда это деньги большие были, между прочим. И когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории", - рассказал глава МИД России.

Сергей Лавров не согласился с мнением о том, что Россия "спускает все с рук". "Этот период давно пройден. После развала Советского союза мы так стремились в западные структуры. На их условиях. Мы все равно были слишком большими, чтобы они нас переварили. Все равно нас никто никуда не принял, слава богу. Но именно это и было воспринято как слабость. Этот период давно оценен, уроки извлечены, и он безвозвратно ушел в прошлое", - констатировал российский министр.

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