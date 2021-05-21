МИД: Москва удовлетворена решением о прекращении огня между Палестиной и Израилем

В Москве с глубоким удовлетворением встретили новость о прекращении огня в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом в ходе еженедельного брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Москве убеждены, что во избежание повторения подобного, конфликтующие стороны должны возобновить прямые переговоры.

"В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта", - заявила Захарова. Она обратила внимание на то, что прекращению конфликта на данном этапе способствовала значительная активность международного сообщества, включая Россию. В российском МИД особо отметили посредническую миссию в урегулировании конфликта, которую сыграло руководство Арабской республики Египет.

Россия настаивает на том, что международное сообщество должно предпринять все усилия для перезапуска прямых переговоров между Израилем и Палестиной. "В целях урегулирования комплекса фундаментальных вопросов, окончательного статуса на базе резолюций ООН и принципа двух государств, Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 года", - заявила Мария Захарова.