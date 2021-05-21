Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

"Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации", - отметил Глаголев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам чиновника, сейчас вакцинация доступна каждому россиянину, независимо от группы риска. Прививку можно сделать в самые короткие сроки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также призвала россиян сделать прививку от коронавируса. По ее словам, вакцинироваться необходимо до начала летнего сезона.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).