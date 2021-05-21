Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до начала лета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.

"Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

По мнению экспертов, главный способ достичь коллективного иммунитета - массовая вакцинация населения. Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).