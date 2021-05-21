Мурашко назвал причины улучшения ситуации с COVID-19 в ряде регионов

Ряд регионов России показали положительную тенденцию к улучшению эпидемической ситуации. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Это касается субъектов РФ, где больше всего вакцинировалось местных жителей, отметил он.

"Необходимо, чтобы каждый понимал, что это ответственность не только за себя, но и за своих друзей, близких и старших товарищей", - заключил Мурашко.

По данным Роспотребнадзора, прививку от коронавируса сделали 24 миллиона человек.