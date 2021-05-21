В России появится реестр недобросовестных приглашающих лиц. В него включат бизнесменов и компании, которые помогают въехать в нашу страну незаконопослушным иностранцам. В "черный список" попадут также физические и юридические лица, сами привлекающие мигрантов к незаконной деятельности.

Создание нового реестра - лишь одно из новшеств, заложенных в проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Документ, основательно меняющий процедуры приглашения, въезда, пребывания и принудительной высылки иностранцев, подготовлен правоведами МВД России (имеется в распоряжении "Российской газеты"). В настоящее время законопроект уже поступил на рассмотрение в российскую трехстороннюю комиссию, где 25 мая должно пройти его детальное обсуждение.

Еще одна из серьезных новаций, прописанных в проекте закона, должна значительно облегчить жизнь иностранцам, по тем или иным причинам оказавшимся в России. Им дадут законную возможность замены цели приезда в Россию без выезда за пределы страны. В настоящее время гостям приходится выезжать на основную родину и затем вновь возвращаться в РФ.

При этом количество наименований целей въезда (пребывания) планируется ограничить. В МВД считают, что достаточно 7 оснований для посещения России - это такие цели, как туризм, частная, гуманитарная, работа, учеба, деловая и транзит.

Предлагается установить 3 миграционных режима законного нахождения иностранцев в России. Режим краткосрочного пребывания - не более 90 дней суммарно в течение календарного года; режим долгосрочного пребывания - свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на ПМЖ. И третий режим - постоянное проживание, он будет присваиваться бессрочно.

При этом для получения разрешения на постоянное проживание будет введен общий и упрощенный порядок его получения. При общем порядке претендентов будут экзаменовать комиссии в регионах, в которых иностранцы намерены постоянно проживать. При упрощенном процедура, соответственно, будет гораздо проще, без сдачи различных экзаменов.

Важная деталь - от такого статуса и документа, как разрешение на временное проживание - МВД предлагает отказаться.

Что касается мигрантов, то все они попадут в электронные базы. А значит будет достоверно известно, в каком регионе и сколько приезжих работяг трудится в конкретный день. Согласно проекту закона, регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестра иностранных работников. От выдачи же разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также от квотирования планируется отказаться. Новации позволят работодателям не оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Они смогут отыскать необходимых работников по электронному реестру мигрантов, зарегистрированных в России.

Еще одно нововведение - авансовый платеж. Мигрантам надо будет заплатить налог вперед, прежде чем приступить к работе в России. "Иностранные граждане, независимо от порядка въезда в РФ, смогут работать как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, иностранные граждане смогут работать в качестве "самозанятых" либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве предпринимателя без образования юридического лица", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме мер, облегчающих жизнь иностранцам, в проекте закона, естественно, предусмотрено и повышение эффективности контрольно-надзорных функций. В частности, планируется отказаться от федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, дублирующего функции полиции. Вместо него появится "иммиграционный контроль". Его сотрудники станут проверять соблюдение миграционного законодательства, а также деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве принимающей и (или) приглашающей стороны, привлекающих иностранных граждан к трудовой деятельности.

Для исполнения иностранными гражданами назначенных им мер административного принуждения, предупреждения совершения иностранцами правонарушений предлагается ввести новый правоохранительный режим "контролируемое пребывание". "Также планируется закрепить требование о подписании иностранными гражданами соглашения о лояльности, представляющее собой официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в страну, предполагают соблюдение Конституции России и законодательства, воздержание от действий, причиняющих ущерб Российской Федерации и ее гражданам", - предусматривается в законопроекте.

Нарушение же указанных запретов повлечет отказ в предоставлении права на въезд или утрату права на въезд и нахождение на территории России.

Соглашение о лояльности иностранцам предложат подписать одновременно с подачей заявления о выдаче ID-карты. Это будет единый электронный документ, в который будут внесены все данные о госте.

Предусмотрено и проведение дактилоскопической регистрации, фотографирования и идентификации всех иностранных граждан, прибывающих в Россию на срок, превышающий 30 дней. Сейчас гражданам стран, входящих в Таможенный союз, - Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси - достаточно получить разрешение на временное проживание, от дактилоскопии они освобождены. Планируется для всех ввести единые правила.

Предлагается установить и единый срок постановки на учет по месту пребывания - в течение 30 дней с даты въезда в РФ для иностранных граждан всех категорий независимо от их миграционного статуса.

В то же время такие понятия, как "административное выдворение" и "депортация" предлагается упразднить. Вместо них появится обобщающее понятие - "высылка за пределы России". Естественно, решение о высылке будет принимать суд. "С целью устранения дублирующих оснований для применения различных мер принуждения в проект федерального закона не включалось понятие "решение о неразрешении въезда", при этом институт нежелательности пребывания (проживания) в РФ сохранен", - отмечается в законопроекте.

И, наконец, иностранцы, осужденные в России, после отсидки в наших колониях будут автоматически высылаться. В настоящее время эта процедура забюрокрачена - после освобождения необходимо принятие дополнительного решения о нежелательности пребывания в РФ. По новым правилам безусловным основанием для принятия решения о высылке будет осуждение иностранного гражданина к лишению свободы.