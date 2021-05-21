На "Евровидении" состоялись пресс-конференция и жеребьевка финалистов

Наибольший интерес аккредитованных в Роттердаме журналистов вызвал самый необычный дуэт конкурса, представляющий Сан-Марино. Его составили певица Zhenit (да, да - Зенит!) и знаменитый американский рэпер Flo Rida, являющийся еще и самым звездным участником "Евровидения".

Фло как обычно не обошелся без кича в одежде, многочисленных браслетов и цепей, да и щеголял он в призывной майке "Клуб парней-миллиардеров". На "Евровидении" он отметил отличную организацию и сообщил, что если примет участие в Американском конкурсе песни, то обязательно позовет спеть с собой и Зенит - теперь уже в США.

Атаковали вопросами и этническую гречанку Стефанию, которая живет в Нидерландах, но выступать решила за Грецию. Певица рассказала, что ее родная сестра при этом предпочла музыке женский футбол. И даже попала в сборную, но тоже решила играть именно за Грецию!

Ну, а родившаяся в Кишиневе Наталья Гордиенко, спевшая в Роттердаме песню Sugar Филиппа Киркорова на стихи Михаила Гуцериева, и часто живущая в Москве, рассказала, что "это волшебство - оказаться в финале "Евровидения". При этом ее нынешний продюсер Киркоров установил уважительный рекорд: все артисты из разных стран, которых он продюсировал в разные годы конкурсе, - а это были Греция, Украина, Россия и Беларусь - неизменно выходили в финал.

Во время пресс-конференции состоялась и жеребьевка финала. Каждый конкурсант сам вытягивал бумажки, на которых было написано, в какой его половине он выступит.

В итоге судьба распорядилась так, что в первой половине финала споют: Албания, Сербия, Португалия, Исландия, Греция и Швейцария. А во второй: Сан-Марино, Финляндия, Молдавия, Болгария.