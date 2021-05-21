Новый Kia Carnival отличился в краш-тесте

Выпускаемый с 2020 года полноразмерный вэн Kia Carnival нового поколения KA4 впервые проверили на безопасность в независимых испытаниях, это сделала австралийская ассоциация ANCAP.

Протокол ANCAP включает шесть видов тестов:

фронтальный удар о 40-процентное перекрытие на скорости 64 км/ч,

фронтальный удар о 100-процентный несминаемый барьер на скорости 50 км/ч,

боковой удар тележкой весом 1400 кг на скорости 60 км/ч, удар о столб (ускорение 32 км/ч под углом 75 градусов),

​​​​​​​стендовые испытания кресел,

​​​​​​​имитация наезда на пешехода на скорости 40 км/ч.

Как пишет Autocar​​​​, новый Carnival за безопасность заработал максимальные 5 звезд. Защита взрослых пассажиров оценена в 90%, пассажиров-детей - 88%, комплексы активной безопасности - 82%. Травмобезопасность для пешеходов оценили на среднем уровне - 66%.

Разумеется, для австралийского рынка Carnival имеет правое расположение руля и педалей.

Для России Carnival производят на заводе "Автотор" в Калининграде, у нас машина в настоящее время стоит от 2 699 900 рублей.