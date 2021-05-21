Песков прокомментировал новые санкции Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе ТАСС оценил влияние новых санкций со стороны Украины против российских компаний и граждан на процесс согласования встречи лидеров двух стран.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", - заявил Песков.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Речь идет о блокировке активов, прекращении торговых операций и ряде других ограничений.

На днях, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, Песков подтвердил, что между Москвой и Киевом действительно есть контакты по вопросу гипотетической встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но процесс идет непросто и никаких сроков пока не определено.