Песков рассказал о наработках дипломатов РФ и США по нормализации отношений

В последние дни российские и американские дипломаты РФ и США активно занимаются нормализацией отношений двух стран, у них есть определенные наработки, заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают, и есть уже определенные наработки за последние дни", - сказал он после выступления на марафоне "Новое знание". Представитель Кремля предположил, что подробности "из первых уст" участники мероприятия смогут узнать от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который также планирует выступить на марафоне в пятницу.

Песков также прокомментировал участие в дискуссии американского бизнесмена Илона Маска. "Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии", - заметил он и добавил взаимная симпатия ученых, технологов, студентов "может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений" России и США.