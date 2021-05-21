Андрей Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что Подмосковье больше всего подходит для строительства заводов Tesla. Об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Воробьев отмечает, что область готова предоставить инвесторам идеальное место для производства. "Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mersedes уже здесь", - пишет глава региона. Предложение появилось после того, как американский предприниматель, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве места строительства завода по производству электромобилей.

Свои услуги Маску предложила также Калужская область.