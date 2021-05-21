Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 1,4 миллиона жителей, второй - 1,3 миллиона человек. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин, выступая на марафоне "Новое знание" в пятницу.

Он уточнил, что это данные на 18 мая. Всего в Москве выявлено 1,14 млн заболевших, выздоровело - почти 1,028 млн.

- Мы провели клинические испытания вакцины на 32 тысячах человек, да еще под международным контролем, - подчеркнул Собянин. - Хотите знать сколько лекарств за последние сто лет прошли в стране через такие масштабные исследования? Ноль!

Собянин подчеркнул, что это одна из самых эффективных и безопасных вакцин в мире.