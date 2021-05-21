В ГИБДД Москвы назвали самое опасное время для мотоциклистов

В столице с начала года в среднем на 80 процентов сократилось число смертельных ДТП с участием мотоциклистов. Когда безопаснее выезжать в город на двух колесах с мощным двигателем и как обезопасить свою дорогу, рассказали "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД Москвы и в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

В ведомствах отметили, что за первые четыре месяца этого года был зафиксирован всего один случай гибели, тогда как за аналогичный период 2020 года в ДТП с мотоциклами было пять таких случаев. Несмотря на снижение этого показателя, вопросы дорожной безопасности, с учетом сезонности остаются актуальными. Всего с начала года зарегистрировано 58 ДТП с участием любителей двухколесной техники. В таких авариях пострадали 59 человек.

Наиболее опасное время, когда участников движения становится на дороге больше, это будни. Более 70 процентов аварий происходит в светлое время суток, например, за 4 месяца произошло 40 таких аварий с мотоциклистами. А вот ночью аварий меньше (с января по апрель произошло всего 17 ДТП), но тяжесть их намного выше, из-за пустых дорог и большой скорости.

Назвали в ведомствах и самые частые места столкновений. Так 33 процента аварий произошло на перегонах - на участках дорог, где нет выездов и перекрестков. Еще 30 процентов - на выездах с прилегающих территорий, из дворов, АЗС, парковок и прочее. Так же аварии происходят на перекрестках, во дворах, на мостах, эстакадах и путепроводах.

Как пояснили в пресс-службе ЦОДД, в современном городе мотоцикл уже не развлечение, а полноценный транспорт для ежедневных поездок. С наступлением теплой погоды число мототранспорта на дорогах растет. "Мы просим всех участников движения уважать друг друга на дорогах, - рассказали "РГ" в ЦОДД. - Пешеходов просим переходить дорогу только по пешеходным переходам, автомобилистов - не совершать резких маневров и смотреть в зеркала заднего вида, мотоциклистов - использовать мотоэкипировку, быть предельно внимательными в местах скопления пешеходов и обязательно соблюдать скоростной режим".

В управлении Госавтоинспекции столицы добавили, что необходимо повышать уровень уважения друг к другу среди автомобилистов и мотоциклистов. А также неукоснительно соблюдать простые нормы безопасности и вести себя на дороге предсказуемо. "Предсказуемость действий со стороны каждого из них, помогут сделать дороги нашего города более безопасными", - отметили в ГИБДД Москвы.