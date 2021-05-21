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21.05.2021 14:10
Рубрика: Власть

Конференция "Валдая" по Центральной Азии прошла в Казани

Текст: Александр Гасюк (Казань)

В пятницу в столице Татарстана продолжились экспертные дискуссии в рамках выездной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Двухдневное политологическое мероприятие под названием "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира - совместный путь в будущее" собрало в Казани около 60 экспертов из 16 стран.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Накануне перед участниками конференции выступили президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. В ходе трех сессий в четверг была обсуждена центральноазиатская экономическая повестка, проблемы безопасности и другие актуальные вызовы, стоящие перед этим стратегически расположенным в "подбрюшье" России регионом.

Значительное внимание экспертов в свете предстоящего вывода войск США из Афганистана было посвящено именно этому сюжету. Как рассказал "РГ" модератор одной из дискуссий, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, "в Европе отдают себе отчет в полном провале операции США и НАТО в Афганистане, но не хотят признавать этот факт публично".

По словам политолога, такое положение вещей связано с зависимостью нынешних европейских элит от Вашингтона, что вызвано в том числе контролем трансатлантических структур над европейскими СМИ и политсилами. "На самом деле альтернативно мыслящих политиков в ЕС много, но к власти их не допускают", - считает Рар.

В рамках пятничной сессии предметом закрытых от прессы обсуждений стала политика России в Центральной Евразии, а также ее восприятие расположенными здесь странами. Как рассказал ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук, дискуссия прошла в "тональности очень откровенного разговора". По его словам, все выступавшие в целом высказывали схожие тезисы "о заинтересованности центральноазиатских стран в сильной и дееспособной России", от которой регион ждет "большей последовательности и определенности".

Кроме того, аналитическому осмыслению подверглось будущее "особых" отношений России и стран Центральной Азии. При этом руководитель франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен признал, что в предшествующие годы Евросоюз поводил по сути антироссийскую политику в Центральноазиатском регионе. Однако в последнее время в ЕС осознали допущенные ошибки, прежде всего в плане принижении роли России в Центральной Азии, и "амбиции ЕС стали поскромнее".

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Конференция "валдайцев" прошла в современнейшем здании Национальной библиотеки Татарстана. В этой связи весьма логичным ее завершением стала презентация книги "Беседы о будущем, которого пока нет. Россия и мир в XXI веке". В монографии, подготовленной журналистом и медиаменеджером Андреем Быстрицким и иранским ученым, в прошлом послом в РФ (2013-2019) Мехди Санаи, оказались собраны разговоры с рядом известных российских интеллектуалов и международников.

Отдельные слова благодарности со стороны организаторов мероприятия - руководства клуба "Валдай" - прозвучали в адрес принимающей стороны. Действительно, власти Татарстана не только обеспечили высокий уровень проведения конференции, но и организовали для всех ее участников насыщенную культурную программу.

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