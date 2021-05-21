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21.05.2021 18:36
Рубрика: Авто

Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга

Текст: Алексей Дуэль
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На строительство продолжения высокоскоростной автодороги М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга потребуется от 50 до 130 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава ГК "Автодор" Вячеслав Путешенко в ходе визита на площадку восстановления леса, вырубленного при строительстве трассы в Ногинском районе Московской области.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Стоимость участка от Казани до Екатеринбурга составит от 50 до 130 млрд рублей, точнее станет известно в процессе трассировки дороги, - сказал Вячеслав Петушенко. - Вчера рассматривали варианты с правительством Башкирии, точку поставим через две недели".

Для финансирования работ будут использованы средства из Фонда национального благосостояния. По словам главы ГК "Автодор", реализацию таких крупных инфраструктурных проектов за счет ФНБ одобрил глава государства в послании Федеральному собранию и перечне поручений по его итогам.

На строительство участка от Москвы до Казани (равного по длине продолжению до Екатеринбурга) из ФНБ было выделено 150 млрд рублей, напомнил Вячеслав Петушенко.

Завершение строительства трассы от Москвы до Казани должно состояться в 2023 году, годом позже будет готов второй сегмент до Екатеринбурга.

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