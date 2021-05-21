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Рубрика: Общество

Аллерголог рассказал, как отличить поллиноз от ОРВИ

Текст: Наталья Граф (Омск)
В мае и июне вирусные инфекции пересекаются с сезонной аллергией. Омские медики объяснили, как отличить обычную простуду от поллиноза.

Конец весны и начало лета - это период бурного всплеска природы и обильного цветения. Многие люди в это время страдают от поллиноза - аллергии к пыльце растений. Однако симптомы данного заболевания очень схожи с симптомами простуды. В обоих случаях пациентов беспокоят такие проявления болезни, как чихание, зуд и заложенность в носу, водянистые выделения, зуд век, покраснение глаз и слезотечение.

Фото: iStock
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Медики отмечают, что в этом году они начали принимать пациентов с клиническими симптомами аллергии на пыльцу уже в апреле, когда еще ничего не цветет. Как оказалось, горожане реагировали на споры грибов, появившиеся в проталинах.

- Крайне важно правильно поставить диагноз, ведь методы лечения у аллергии и ОРВИ абсолютно разные, - говорит врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Елена Надей. -Поэтому на приеме аллергологи часто ведут себя как Шерлоки Холмсы и выясняют мельчайшие детали. Если вышеуказанные симптомы проявляются при одних и тех же условиях, например в весеннее, летнее и или осеннее время года, без повышения температуры тела и интоксикации, то, скорее всего, имеет место сезонная аллергия.

При вирусной инфекции симптомы нарастают постепенно - в течение двух-трех дней. А при аллергии насморк и покраснение глаз возникают неожиданно.

Простуда, как правило, длится не более двух недель. Аллергия же может "мучить" пациента месяцами.

По словам врачей, при наличии аллергии к пыльце часто могут отмечаться перекрестные реакции на пищевые продукты. Это связано со схожей структурой аллергена пыльцы растений и определенного продукта. Так, при аллергии на пыльцу березы может возникать аллергическая реакция на яблоко и другие косточковые фрукты и ягоды. Иногда у пациентов с поллинозом встречается контактный дерматит при чистке молодого картофеля или моркови. Подобные симптомы также способны вызывать лекарственные растения, косметика, содержащая травы и масла деревьев.

Об этом врачи обязательно предупреждают пациентов с уже выявленной аллергией.

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