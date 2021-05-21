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21.05.2021 11:12
Рубрика: Культура

Фестиваль "Достоевский и театр" в Омске покажет спектакли "Золотой маски"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Театр балета Бориса Эйфмана Фото: Театр балета Бориса Эйфмана
Фото: Театр балета Бориса Эйфмана

В Омске открывается Фестиваль "Золотая маска". Форум пройдет по специальной программе "Достоевский и театр". Он приурочен к 200-летию со дня рождения русского классика.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Встречи в России"
В Петербурге завершился театральный фестиваль "Встречи в России"

Зрители увидят лучшие национальные спектакли по произведениям писателя, талант которого формировался в омском остроге. Смогут пообщаться со звездами российской сцены, режиссерами ведущих театров, отмеченных главной национальной премией.

- На фестиваль приедут знаменитый режиссер Лев Додин, балетмейстер Борис Эйфман, а также президент "Золотой маски" Игорь Костолевский, - сообщил директор омской драмы Виктор Лапухин.

Откроют форум "Страсти по Фоме" Театра наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли. В афише - "Братья Карамазовы" Театра Европы (Санкт-Петербург) в постановке Льва Додина. "Преступление и наказание" Театра "Приют комедианта" (Санкт-Петербург) в постановке Константина Богомолова. "Кроткая" Московского театра юного зрителя в постановке Ирины Керученко.

Ярким событием фестиваля станет балет Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" (Санкт-Петербург).

Омский театр драмы представит премьеру "Свидригайлов. Сны" в постановке Георгия Цхвиравы. Все билеты проданы.

Фестивальные спектакли пройдут с 22 мая по 7 июня на трех омских сценах - Академического театра драмы, музыкального театра и "Пятого театра".

Специальная программа фестиваля "Достоевский и театр-2021" будет представлена не только в Омске, но и в Москве. И станет одним из центральных событий в праздновании 200-летия со дня рождения писателя.

Справка "РГ"

Арестант Федор Достоевский появился в Омском каторжном остроге 23 января 1850 года. На четыре года его заковали в кандалы. Для дворянина и литератора началась новая жизнь, в которой он был определен как лишенный всех прав "чернорабочий", который "грамоте знает". По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след в душе писателя, но и оказала огромное влияние на все его дальнейшее творчество. Сформировала стиль выдающегося классика, которого сегодня знает весь мир.

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