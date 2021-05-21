Транснефть - Западная Сибирь выбрала лучшую научно-техническую студенческую разработку

19 мая завершилась работа студенческой секции в рамках отборочного тура III (ХV) Международной научно-технической конференции молодежи (НТКМ) ПАО "Транснефть". В ней приняли участие 16 студентов Инженерной школы природных ресурсов (ИШПР) Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) - опорного вуза ПАО "Транснефть".

В рамках НТКМ студенты представили научно-технические разработки, посвященные вопросам эксплуатации, диагностики, капитального ремонта и реконструкции объектов отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Доклады участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли преподаватели Инженерной школы природных ресурсов НИ ТПУ, а также руководители отделов и служб АО "Транснефть - Западная Сибирь". Победителем был признан студент 3-го курса Инженерной школы природных ресурсов Игорь Шахметов с работой "Исследование напряженно-деформированного состояния компенсаторов магистральных трубопроводов". Жюри отметило новизну, степень проработанности и компетентность автора в представлении результатов своей работы.

По итогам отборочного тура победитель представит свою работу в следующей конференции на уровне ПАО "Транснефть".

"Участие в научно-технической конференции молодёжи ПАО "Транснефть" открывает перед студентами широкие перспективы. Это предметный разговор о специфике отрасли, о ее актуальных проблемах и методах решения важных производственных задач", - отметил генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной.

Справка

Развитие научно-технического потенциала студентов ведущих отечественных вузов является одним из основных направлений инновационной деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" и позволяет подготовить высокопрофессиональные кадры для отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. В рамках поддержки талантливых студентов предприятие выплачивает именные стипендии. В учебном 2020/21 году 14 бакалавров и 1 магистрант НИ ТПУ получают именную стипендию ПАО "Транснефть". При поддержке компании модернизируется материально-техническая база Инженерной школы природных ресурсов. В конце прошлого года на базе школы были открыты две многофункциональные инновационные лаборатории, позволяющие проводить обучение с использованием технологий дополненной реальности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"