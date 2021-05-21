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21.05.2021 18:23
Рубрика: Общество

В России может появиться новая система оценки выпускников

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Помимо ЕГЭ, при поступлении в вузы в перспективе могут использоваться данные цифрового портфолио. Об этом на совещании Рособрнадзора в Петербурге заявил глава ведомства Анзор Музаев. Сейчас эта система в пилотном режиме работает в ряде ведущих университетов страны, но со временем такая практика может стать всеобщей.
Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости

Уже сейчас, подчеркнул Анзор Музаев, к баллам, полученным на ЕГЭ, могут добавляться еще 10 баллов за общественные достижения. Однако такую практику используют в полной мере не все вузы. В частности, многие высшие учебные заведения ориентируются на формальные показатели, такие как прохождение курсов ГТО и львиная доля внеучебной деятельности абитуриента не учитывается. В частности, не берется во внимание, занимался ли он спортом, общественной и волонтерской деятельностью, не учитывается его опыт работы в кружках, секциях.

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Пожалуй, единственное, что учитывается сейчас, это призовые места на олимпиадах всероссийского и международного уровня, но таких ребят не так много. А победы на городских конкурсах или участие в конференциях чаще всего во внимание не берется. Поэтому Рособрнадзор предлагает ввести цифровые портфолио, где могла бы храниться информация обо всех достижениях учеников.

В принципе собирать такие данные технически не так уж и сложно. Информация уже есть - ее формируют в школах, в учреждениях дополнительного образования, в оргкомитетах детских конкурсов и все это может быть собрано на одной платформе, к которой получат доступ, например, приемные комиссии вузов.

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Но, как подчеркивалось на совещании, главный вопрос - верификация данных. Анзор Музаев отметил, что если пустить ситуацию на самотек, то может появиться большое количество различных структур, которые начнут выдавать просто так или за прохождение платных мероприятий, грамоты и сертификаты, все это приведет к тому, что портфолио будет формироваться ради самого себя, не отражая реальные достижения ученика. Поэтому на первом этапе будет сформирован перечень достижений, которые учитываются в портфолио.

Вторая проблема при формировании глобального цифрового сервиса - это обеспечение равенства. У детей из Петербурга или Москвы больше возможностей по посещению кружков или секций или волонтерству на крупных мероприятиях, чем у детей из отдаленных сел. Соответственно, если за цифровое портфолио будут давать слишком много баллов, выпускники из глубинки могут оказаться в неравных условиях, что недопустимо.

- Вначале казалось что это альтернатива ЕГЭ. Но у нас в разных регионах страны очень разные условия для получения бонусов. Мы должны понимать, что эта новелла не может ограничивать участников образовательного процесса, - отметил Анзор Музаев.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Систему цифрового портфолио уже сформировали в СПбГУ. Все достижения студентов учитываются в их аккаунтах и от этого зависит получение многих благ: повышенных стипендий, путевок на базы отдыха и даже мест в общежитиях. Более того, в дипломах, которые выдает вуз, печатается QR-код, перейдя по которому работодатель может почитать выпускную работу соискателя и рецензии на нее.

Как отметил на совещании ректор СПбГУ Николай Кропачев, отражаются не только успехи и привел пример: некоторое время назад одна из выпускниц вуза написала пост в социальных сетях о якобы некорректном поведении преподавателей по отношению к ней в период обучения. Вуз обратился в полицию с просьбой провести проверку. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили подтверждения озвученной в соцсетях информации и девушку вызвали на комиссию вуза по этике. Поведение выпускницы было сочтено некорректным и эта информация также появилась в ее цифровом профиле.

Будут ли появляться подобные записи в цифровом портфолию? Участники совещания высказывали разные позиции на этот счет. С одной стороны, возможность публикации негативной информации может стать сдерживающим фактором для тех, кто хочет что-то нарушить или опубликовать недостоверные, но полные хайпа посты в социальных сетях. С другой стороны, речь идет о детях и негативная строка в портфолио за глупый поступок в переходном возрасте может серьезно попортить им жизнь, дети должны иметь право на ошибку.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- Это не будет репрессивный орган, об этом слишком много снято фильмов, - отметила научный руководитель программы "Цифровая платформа для персонализированного образования в школе" Елена Казакова и подчеркнула: "Цифровое портфолио я рассматриваю как доступ к ограниченному благу. Я убеждена в его гуманистической направленности".

Участники совещания обсуждали различные аспекты проекта и периодически обращались к присутствующим в зале журналистам: это только проект. Никакого цифрового портфолио в будущем году или тем более в эту приемную кампанию, от школьников не потребуют. После разработки концепции, пройдет широкое общественное обсуждение, спорные моменты будут скорректированы, затем появится нормативная база, внедрение также будет идти постепенно.

- Никаких резких шагов в этом направлении не будет, - заявил Анзор Музаев.

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